Минздрав попросили утвердить порядок дистанционной выписки лекарств в условиях пандемии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Лига защитников пациентов" направила письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с просьбой утвердить порядок дистанционного обеспечения лекарствами пациентов из групп риска по новой коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать число посещений медицинских учреждений. Об этом ТАСС рассказал президент организации Владимир Саверский.

"Мы сейчас оказались в абсолютном хаосе в отношении многих вопросов, включая лекарственное обеспечение людей, которые оказались в группе риска. Наша задача - минимизировать контакты, так как наши лечебные учреждения, к сожалению, превратились в так называемые инфекционные бомбы, потому что туда приходили или [там] лечатся инфекционные больные. Концентрация вируса там максимальная, а мы туда пошлем льготника, астматика, онкологического больного, человека с пораженной иммунной системой, еще и в возрасте. Для него это может быть верной смертью", - рассказал он.

Согласно направленному в Минздрав типовому порядку обеспечения лекарственными средствами во время пандемии граждан из группы повышенного риска, который есть в распоряжении ТАСС, в поликлинике предлагается создать горячую линию, на которую может позвонить человек и объяснить, какие лекарствам ему нужны, а также получить указания от медработника. "Регистратура сортирует обратившихся пациентов по лечащим врачам и доводит до них сведения о заявке пациента. <...> Лечащие врачи медицинских организаций составляют список пациентов из числа прикрепленных к ним граждан, нуждающихся в лекарствах, и график их обеспечения и передают эти данные ответственному лицу своей организации. <...> При необходимости связываются с пациентами дистанционным способом и уточняют [детали]", - говорится в тексте.

"У многих терапия повторяется из месяца в месяц, максимум нужна корректировка дозы, но врачи все это знают, и для этого часто не нужно видеть больного. Естественно, с первичного приема назначать лекарства никто не должен и не будет. Но если это хронический больной, еще и льготник, которого врач знает, то для них как раз вся эта история логична", - поясняет Саверский.

Доставлять льготные рецептурные лекарства пациентам могут волонтеры или курьеры. В случае, если стоимость препаратов покрывается только на 50% или вовсе не покрывается, волонтер сначала идет к пациенту, берет у него средства для оплаты, а после покупки препаратов отдает их гражданину.

"Просим вас изучить представленный нами проект порядка, внести необходимые изменения и направить его в регионы для избежания в регионах ошибок, как, например, посещение врачами пациентов на дому, и обеспечения единообразия порядка лекарственного обеспечения с помощью дистанционных технологий", - говорится в обращении к Минздраву.