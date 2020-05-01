Врачи больницы в Коммунарке помогли создать видеоуроки для больных коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Видеоуроки дыхательной гимнастики подготовили врачи для выздоравливающих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

"Если говорить о реабилитации, то разрабатываются схемы реабилитации. Есть даже видеоуроки в сети, которые подготовила группа профессора [Константина Викторовича] Лядова [хирург, реабилитолог, академик РАН, в Москве под его руководством работает многопрофильная медицинская клиника], в том числе совместно с реабилитологами нашей клиники. Сейчас эти ролики находятся на этапе выгрузки для пациентов в палатах, чтобы и они могли увидеть, что это не сложные комплексы дыхательных упражнений", - сказал Проценко.

Он отметил, что упражнения можно выполнять самостоятельно. Особенно это актуально с учетом того, что некоторые пациенты выписываются из больницы, не дожидаясь полного восстановления. "Мы выписываем при определенной стабилизации температуры, частоты крови, оксигенации крови. Но выписываем мы их на амбулаторное долечивание на дому с продолжением приема тех лекарств, которые они получали в больнице", - сказал Проценко.

На сайте клиники поясняется, что видеокурс по дыхательной реабилитации пациентов с коронавирусом рассчитан как на находящихся в стационаре, так и проходящих лечение амбулаторно. Курс рассчитан на самих пациентов, их родственников, медицинских работников. В разработке курса учитывался ряд особенностей клинического течения COVID-2019 - пациенты нуждаются в упражнениях без повышенного давления в конце выдоха, со сниженным нагрузками, с активным включением вспомогательной мускулатуры.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.