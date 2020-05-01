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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Зимбабве продлил карантин из-за пандемии еще на две недели

Эммерсон Мнангагва при этом заявил, что бизнесу будет оказана необходимая поддержка

ПРЕТОРИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Общенациональный карантин, первоначально введенный в Зимбабве с 30 марта до 3 мая из-за пандемии коронавируса нового типа, продлен еще на две недели. Об этом объявил в пятницу президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

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"Карантин, когда люди должны постоянно находиться в своих домах, продолжится, однако некоторые ограничительные меры будут смягчены", - цитирует главу государства зимбабвийская газета The Herald. Одновременно, по его словам, бизнесу будет оказана необходимая поддержка.

Так, национальная экономика получит стимулирующий пакет в размере $720 млн. Помощь будет оказана сельскому хозяйству и производству. Значительные суммы поступят в национальную систему здравоохранения.

С предстоящего понедельника будет расширено число промышленных предприятий, которые возобновят свою работу. Однако они будут функционировать только с 08:00 до 15:00. Сохраняется запрет на публичные и культурные мероприятия, церкви останутся закрытыми. Люди обязаны носить медицинские маски вне стен своих домов. Из публичного транспорта разрешается работать только автобусам.

На текущий день в Зимбабве выявлено 32 инфицированных новым коронавирусом, четыре человека умерли.

Теги
ЗимбабвеМнангагва, ЭммерсонПандемия коронавируса нового типа
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