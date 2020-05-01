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Пандемия коронавируса нового типа

ЕИБ хочет привлечь еще €1 млрд инвестиций на разработку вакцины от коронавируса

Директор банка Вемер Хойер напомнил, что на следующей неделе ЕС намерена провести конференцию доноров для финансирования борьбы с пандемией коронавируса во всем мире, в ходе которой планируется собрать не менее $7 млрд

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен привлечь €1 млрд дополнительных инвестиций для разработки вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу директор банка Вемер Хойер во время церемонии подписания соглашения между Всемирной организацией здравоохранения и ЕИБ для активизации усилий по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием и усиления устойчивости к будущим эпидемиям.

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Он напомнил, что на следующей неделе ЕС намерена провести конференцию доноров для финансирования борьбы с пандемией коронавируса во всем мире, в ходе которой планируется собрать не менее $7 млрд.

"В ходе конференции по объявлению взносов мы будем делать особый упор на необходимости разработки вакцины и диагностических комплексов, - сказал Хойер. - Речь идет о порядка €1 млрд дополнительных инвестиции на эти цели". "Нам нужны новаторские подходы для решения этой проблемы", - подчеркнул он.

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Пандемия коронавируса нового типа
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