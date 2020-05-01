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Виртуальные экскурсии организовали 1 мая для жителей Чечни

Посетителям рассказали о героях Великой Отечественной войны и познакомили с произведениями искусства российских и зарубежных художников

ГРОЗНЫЙ, 1 мая. /ТАСС/. Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова провел для жителей Чечни благотворительные онлайн экскурсии, посвященные Дню весны и труда. Посетителям рассказали о героях Великой Отечественной войны и познакомили с произведениями искусства российских и зарубежных художников, рассказал ТАСС заместитель директора музея Ислам Хатуев.

"Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы решили провести дистанционные благотворительные экскурсии в честь праздника. Основной акцент сделан на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, мы рассказываем о героях, ушедших на фронт с территории Чечено-Ингушской АССР. Представлена экскурсия под копией знамени Победы, которое проделало увлекательное путешествие, пройдя пять горных вершин Кавказа", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, любители изобразительного искусства на верхнем ярусе музея смогут ознакомиться с произведениями искусства, как чеченских художников, так и мастеров из регионов России, и зарубежья. "Охват достаточно масштабный в виртуальном режиме, хоть и не такой как в обычные дни. Кроме того, мы работаем со школьниками, стараемся их вовлекать. Недавно организовали конкурс на лучшее стихотворение на чеченском", - добавил Хатуев.

В Чеченской Республике с 30 марта введено временное ограничение на передвижение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Усилен контроль на границах. Количество заразившихся в регионе превысило 500 человек, из них 276 выздоровели, семь умерли.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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