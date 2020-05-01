Глава Ставрополья попросил горожан не приходить на похороны мэра краевого центра

ПЯТИГОРСК, 1 мая. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров призвал жителей из-за коронавируса не приходить 2 мая на похороны мэра краевой столицы Андрея Джатдоева. Он рекомендовал встретить похоронную процессию на улице, при этом соблюдая дистанцию. Об этом Владимиров сообщил в своем Instagram.

57-летний мэр Ставрополя Андрей Джатдоев умер 30 апреля. По информации источника, чиновнику внезапно стало плохо утром в четверг. Пока причина смерти уточняется, в качестве одной из версий рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Ко мне поступают обращения от жителей Ставрополя, касающиеся похорон Андрея Хасановича Джатдоева, которые состоятся завтра, 2 мая. Многие хотели бы проститься, проводить в последний путь. Но у нас действует режим ограничений. Приходить всем на панихиду будет неправильным из-за угрозы коронавируса", - написал Владимиров.

Он отметил, что поддерживает тех людей, которые пишут, что хотят просто выйти на улицу и там встретить похоронную процессию - соблюдая при этом правила социального дистанцирования. "Будет лучше и безопаснее воспользоваться такой возможностью выразить свою скорбь и попрощаться", - пояснил глава края.

Джатдоев с 1989 года занимал разные должности в администрации Ставрополя. В 2012 году был назначен на должность главы администрации краевого центра. В 2016 году его повторно избрали мэром города.