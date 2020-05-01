Дальний Восток получил от ФРДВ первую партию средств защиты в условиях пандемии

ТАСС, 1 мая. Первая партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые дополнительно закупаются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) для макрорегиона, пришла в пятницу в Забайкальский край. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

По поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в округе.

"Первая партия дополнительных медицинских средств защиты пришла в ДФО. Партия гуманитарной помощи из 15,4 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила в Забайкальский край 1 мая. До конца мая в Забайкальский край также поступят 20,6 тыс. респираторов, 13,7 тыс. защитных очков, 30,7 тыс. пар медицинских перчаток", - говорится в сообщении.

Всего для Дальнего Востока уже приобретено дополнительно 100 тыс. защитных костюмов, 200 тыс. респираторов. Отмечается, что ранее Трутнев поручил удвоить объем закупок в рамках программы. Кроме того, пять дальневосточных регионов получат от ФРДВ и крупных компаний прямую финансовую помощь. Всего на это направят 300 млн рублей, из них 100 млн рублей уже поступило в Забайкалье.

К программе, которая реализуется ФРДВ, уже присоединились более двадцати компаний, в том числе ВЭБ.РФ, "Полюс", "Русгидро" и другие.