{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Дальний Восток получил от ФРДВ первую партию средств защиты в условиях пандемии

В Забайкальский край поступило 15,4 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков

ТАСС, 1 мая. Первая партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые дополнительно закупаются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) для макрорегиона, пришла в пятницу в Забайкальский край. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в округе.

"Первая партия дополнительных медицинских средств защиты пришла в ДФО. Партия гуманитарной помощи из 15,4 тыс. дополнительных комплектов индивидуальной защиты для медиков поступила в Забайкальский край 1 мая. До конца мая в Забайкальский край также поступят 20,6 тыс. респираторов, 13,7 тыс. защитных очков, 30,7 тыс. пар медицинских перчаток", - говорится в сообщении.

Всего для Дальнего Востока уже приобретено дополнительно 100 тыс. защитных костюмов, 200 тыс. респираторов. Отмечается, что ранее Трутнев поручил удвоить объем закупок в рамках программы. Кроме того, пять дальневосточных регионов получат от ФРДВ и крупных компаний прямую финансовую помощь. Всего на это направят 300 млн рублей, из них 100 млн рублей уже поступило в Забайкалье.

К программе, которая реализуется ФРДВ, уже присоединились более двадцати компаний, в том числе ВЭБ.РФ, "Полюс", "Русгидро" и другие.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посольство России в Италии запустило онлайн-выставку, посвященную 75-летию Победы
В диппредставительстве рассказали, что планировали открыть ее к памятной дате в Риме, но выставку пришлось перевести в цифровой формат из-за ситуации вокруг пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС