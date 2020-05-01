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Профсоюзы Оренбуржья решили продлить Первомай-онлайн из-за большого числа участников

Итоговую резолюцию митинга "Первомай 2020" примут на заседании Президиума Федерации профсоюзов Оренбуржья 7 мая

ТАСС, 1 мая. Первомайские митинги и шествия, которые проходят в Оренбуржье в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, продлят на предстоящие выходные из-за большого числа участников. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба Федерация профсоюзов Оренбуржья.

"Вся страна сегодня в непривычном формате отмечала День солидарности трудящихся. В силу сложной эпидемиологической обстановки первомайские митинги и шествия прошли онлайн. В Оренбургской области из-за большого числа участников профсоюзы приняли решение продлить "празднование" в сети на предстоящие выходные", - говорится в сообщении.

Ключевыми площадками для проведения онлайн-митинга в регионе стали аккаунты федерации в "ВКонтакте" и Instagram. Онлайн-шествия начались в 09:00 с публикации видеопоздравлений руководителей города и области, социальных партнеров. Вечером штаб онлайн-митинга представил обращения лидеров профсоюзных организаций области и часть фотографий участников. Председатель ФПО Ярослав Чирков в прямом эфире Instagram сообщил, что к акции присоединились свыше 5 тыс. человек.

"Изначально мы планировали завершить акцию в 18:00, перед началом прямого эфира. Но в процессе поняли, что опубликовать столько фотографий и видео в один день просто невозможно. К тому же нам бы не хотелось, чтобы все это затерялось в общем потоке в сети. Поэтому первомайские фото в ленте продолжат появляться в субботу и в воскресенье", - сказал Чирков.

Федерация профсоюзов еще 29 апреля запустила голосование в интернете за итоговую резолюцию митинга "Первомай 2020". На данный момент с документом ознакомились более 100 тыс. человек. "И по сей час на почту ФПО приходят письма поддержки и предложения. Пока мы обрабатываем поступающую информацию, и итоговая резолюция будет принята на заседании Президиума ФПО 7 мая", - добавил председатель федерации.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Оренбургской области зафиксировано 569 случаев заражения COVID-19, 179 человек выздоровели, три пациента умерли.

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РоссияОренбургская область
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