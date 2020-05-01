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Беглов: перелом в развитии эпидемии COVID-19 в Петербурге придется на майские праздники

Если заболевание не пойдет на спад, в городе могут ввести дополнительные ограничительные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Перелом в развитии эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Санкт-Петербурге придется на период майских праздников. Такую оценку высказал губернатор Александр Беглов в своем обращении к жителям города, опубликованном в пятницу на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Уважаемые ленинградцы - петербуржцы! Поздравляю с наступившим и наступающим праздниками! Именно на эти дни придется переломный момент в развитии эпидемии. От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдет на спад, или мы столкнемся со взрывным ростом заболевания", - говорится в сообщении губернатора.

В случае реализации негативного сценария в городе ожидается введение дополнительных ограничительных мер, отметил глава города. "Весь наш ресурс придется потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства", - добавил он, призвав горожан проявить терпение и здравомыслие, соблюдать самоизоляцию и беречь себя.

По последним данным, в Петербурге зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 4 411 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 779 человек, умерли 33.

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