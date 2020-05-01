{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Одинцово и Люберцы остаются лидерами Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

Общее число заразившихся в этих городах достигло почти 1,5 тыс.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое число случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 764, в Люберцах - 709, в Красногорске - 610, в Мытищах - 496, в Балашихе - 498, в Королеве - 492, в Ленинском - 492.

"За все время в Подмосковье было 2 152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек (1 052) - из Москвы.", - заключили в оперштабе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посольство России в Италии запустило онлайн-выставку, посвященную 75-летию Победы
В диппредставительстве рассказали, что планировали открыть ее к памятной дате в Риме, но выставку пришлось перевести в цифровой формат из-за ситуации вокруг пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС