Одинцово и Люберцы остаются лидерами Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое число случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 764, в Люберцах - 709, в Красногорске - 610, в Мытищах - 496, в Балашихе - 498, в Королеве - 492, в Ленинском - 492.

"За все время в Подмосковье было 2 152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них более тысячи человек (1 052) - из Москвы.", - заключили в оперштабе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.