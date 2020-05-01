Греко-кипрские власти составили список обязанных носить маски после ослабления карантина

"Использование одноразовых масок обязательно для работающих на общественном транспорте, во внутренних помещениях частных компаний, в подразделениях госучреждений и госкомпаний, контактирующих с публикой, а также в почтовых отделениях, курьерских службах, местах приема платежей", - говорится в сообщении Минздрава.

Также маски обязаны носить кассиры в супермаркетах и аптеках, торговцы на фермерских рынках, продавцы в магазинах розничной торговли, а также в киосках, минимаркетах, мясных и овощных лавках, торгующие одеждой, обувью, косметикой. Строители должны носить маски в салонах автомобилей и лифтах. В небольших по площади замкнутых пространствах не должны одновременно находиться более двух человек.

Все население Минздрав носить маски не обязывает, но рекомендует надевать их в помещениях с большим числом людей: супермаркетах, аптеках, банках, в общественном транспорте и других местах. В то же время на оккупированном турецкими войсками севере острова власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) обязали всех жителей надевать защитные маски при любом выходе из дома.

В Минздраве напомнили, что с 15 апреля на острове установлен потолок розничных цен на защитные маски: цена одной штуки не может превышать 70 евроцентов, а набора из 50 масок - €27,37.

Ослабление режима карантина на Кипре начнется 4 мая. На острове заработают предприятия и вспомогательные компании строительного сектора, госслужащие вернутся в офисы, откроются небольшие промтоварные магазины и расположенные на открытом воздухе фермерские рынки. Кроме того, возобновятся богослужения в храмах в присутствии не более 10 прихожан, будут разрешены велосипедные прогулки и открыт доступ на дикие пляжи.