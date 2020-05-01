Состояние мужчины и ребенка, отравившихся угарным газом под Саратовом, среднее

ТАСС, 1 мая. Мужчина и ребенок, отравившиеся в пятницу угарным газом в городе Маркс Саратовской области, находятся в средней степени тяжести. Наблюдается положительная динамика, сообщил ТАСС главный врач Марксовской районной больницы Игорь Пархонюк.

Как сообщалось, в Марксе в пятиэтажном доме жители на разных этажах, предварительно, отравились газом, одна женщина погибла, еще пятерым потребовалась медицинская помощь. По факту смерти 50-летней женщины Марксовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области проводит проверку.

"Пять человек находятся в больнице. Двое мужчин - 29 лет и 62 года, две женщины - 57 лет и 31 год, а также 10-летняя девочка. Девочка и 29-летний мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести - им оказывается медицинская помощь, как и всем остальным пострадавшим", - сказал он, отметив, что имеется положительная динамика.