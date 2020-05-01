Мариинский театр посвятит онлайн-показ "Мессы поминовения" памяти Майи Плисецкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге посвятит памяти Майи Плисецкой онлайн-показ 2 мая записи "Мессы поминовения", созданной Родионом Щедриным как посвящение его супруге, а также представит интернет-выставку ее фотографий. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"2 мая в 14:00 мск "Месса поминовения" прозвучит на mariinsky.tv в исполнении хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Дополнят программу произведения Сергея Прокофьева, записанные в 2016 году в ходе марафона сочинений композитора: Пятая симфония и Третий фортепианный концерт с блистательным пианистом, обладателем премии "Грэмми" Даниилом Трифоновым", - говорится в сообщении театра.

Запись "Мессы поминовения" была приурочена к мировой премьере произведения, которая состоялась в Концертном зале Мариинского театра в феврале 2019 года. Щедрин написал ее для хора a capella в 2018 году, взяв в качестве текста фразы, высеченные на надгробии Гоголя: "Горьким словом моим посмеюся", заимствованную из церковно-славянской Библии. Слово "поминовение" он в первую очередь адресовал своей супруге, памяти которой посвящена партитура: "Майе Плисецкой - Вечная память".

Онлайн-показ будет доступен для просмотра в течение суток с момента публикации на платформе медиавещания театра, а также в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники". Интернет-выставка, которая получила название "Майя", уже размещена на сайте Мариинского.

"Майя Плисецкая была добрым другом Мариинского театра - выступала на его сцене в годы исполнительской карьеры, принимала живое участие в его важных событиях, была почетным зрителем многих премьер. Обращаясь к постановке балетных партитур Родиона Щедрина, созданных для Плисецкой или посвященных ей, театр неизменно находил в лице Майи Михайловны мудрого советчика и помощника. С благодарностью и восхищением вспоминаем звезду, для нескольких поколений зрителей всего мира навсегда оставшуюся воплощением самой сути балетного искусства, его музыкальности и изысканной красоты", - сказано в сообщении театра.

Майя Плисецкая (1925-2015) - российская балерина и хореограф, народная артистка СССР. В 1943 году была принята в труппу Большого театра, в 1960 стала его примой и покинула театр лишь в 1990 году из-за разногласий с художественным руководителем Юрием Григоровичем. Также сотрудничала с балетом Римской оперы, римским Оперным театром в Термах Каракаллы, "Театро лирико насиональ" в Мадриде, выдающимися хореографами мира, "Марсельским балетом" Ролана Пети и "Балетом XX века" Мориса Бежара.