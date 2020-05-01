Власти Астраханской области выделили 100 млн рублей на проживание и питание медиков

АСТРАХАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Проживание и питание в гостиницах медицинских работников, занятых лечением пациентов с коронавирусом в Астраханской области, обошлось региональному бюджету в более чем 100 млн рублей, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в эфире телеканала "Россия 24 " в пятницу.

В Астраханской области медперсонал, отработавший двухнедельные смены в инфекционных госпиталях, будет помещен на двухнедельную обсервацию в местные гостиницы. Предусмотрено три места размещения, это гостиницы "Золотой Затон", "Азимут" и "Парк Инн".

"Чтобы поддержать гостиницы, общепит и транспорт, а с другой стороны - помочь медикам, за счет областного бюджета организовано проживание, питание бригад инфекционных госпиталей. На это уже направили больше 100 млн рублей", - рассказал Игорь Бабушкин.

Финансовые потери от пандемии коронавируса, подчеркнул глава региона, власти оценивают в 12 млрд рублей, это треть областного бюджета. Налоговые преференции в 2020 году составят 247,5 млн рублей. 1,3 млрд рублей заложено на решение первоочередных планов по обеспечению устойчивого развития экономики.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, 410 случаев заражения коронавирусом. За время пандемии 81 пациент выздоровел, четверо скончались.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.