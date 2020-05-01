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75-летие Победы

В Астрахани в День Победы откроют памятник в честь подвига моряков

Из-за пандемии коронавируса церемония открытия памятника пройдет без присутствия ветеранов

АСТРАХАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Военный катер "Шмель", стоявший на вооружении Каспийской флотилии полвека назад, станет основным элементом памятника воинской доблести моряков в Астрахани, который откроют 9 мая. Церемония пройдет без присутствия ветеранов в связи с введенными ограничительными мерами в регионе, сообщил глава Астраханской области Игорь Бабушкин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы 9 мая запланировали открытие памятника воинам Каспийской и Волжской флотилии. Мы не сможем провести парад, но все воинские почести будут отданы. По установке памятника - это была просьба наших ветеранов и я благодарен командующему флотилией Сергею Михайловичу Пинчуку - флотилия предоставила выбывший из боевого дежурства катер "Шмель", мы уже установили его на постамент", - рассказал Бабушкин.

Он добавил, что церемония открытия пройдет без присутствия ветеранов, из-за опасности для их здоровья в связи с пандемией коронавируса. "С ветеранами мы, безусловно, у постамента встретимся, как только минует эта опасность для их здоровья", - добавил глава Астраханской области.

Военный катер "Шмель", стоявший на вооружении в Каспийской флотилии, построен в начале 1970-х годов, участвовал в боевых операциях. Его установили на стрелке Волги в центре Астрахани после реставрации на местном судостроительном заводе.

Теги
РоссияАстраханская область75-летие Победы
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