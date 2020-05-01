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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 84 тыс.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс.

ЖЕНЕВА, 1 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 84 тыс., что на 12 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс., на 3 тыс. меньше, чем днем ранее, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 1 мая в мире были зарегистрированы 3 175 207 инфицированных и 224 172 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 84 771, летальных исходов - на 6 403. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 461 404 и 138 200 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 26 764, а умерших - на 2 239.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 291 917 человек, 69 087 умерли. По числу инфицированных (45 727) и умерших (3 859) за сутки этот регион превосходит Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 1 мая там выявлено 188 585 инфицированных, зафиксировано 7 598 летальных исходов. За сутки число заболевших возросло на 6 168, умер 151 человек.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 035 353. Далее следуют Испания (213 435), Италия (205 463), Великобритания (171 257), Германия (159 119), Франция (128 121), Турция (120 204), Россия (114 431), Иран (94 640) и Китай (84 385).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

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