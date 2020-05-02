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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Посол в США сообщил, что около 200 россиян намерены вылететь рейсом из Лос-Анджелеса 4 мая

Для граждан РФ продолжают функционировать круглосуточные каналы связи - с дежурным дипломатом, консулом, горячая линия, напомнил Анатолий Антонов

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Около 200 россиян намерены вылететь рейсом 4 мая из Лос-Анджелеса в Москву, посольство РФ делает все, чтобы включить в число пассажиров граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил в пятницу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Российские дипломаты энергично работают над организацией так называемого вывозного рейса из США в Россию, который действительно состоится 4 мая из Лос-Анджелеса. Дело в том, что на западном побережье остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой, - приводит высказывания Антонова пресс-служба диппредставительства РФ. - Вот почему на этот раз было принято решение отправить соотечественников "Аэрофлотом" из этого города". Посол обратил внимание, что в силу карантинных ограничений акцент при формировании списка пассажиров был сделан на россиянах, проживающих в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии. "Рассчитываем, что из этой части США будет вывезено большинство граждан, изъявивших желание возвратиться в Россию", - добавил он.

"Пока, насколько мы знаем, этим рейсом хотели бы вылететь порядка 200 человек, - отметил дипломат. - Посольство активизировало адресную разъяснительную работу по ряду острых вопросов, связанных с обязательными для выполнения санитарно-карантинными требованиями по прилету на родину (в Московской области, а также по месту жительства)". По его словам, соотечественников интересует организация встречи в аэропорту прибытия, обеспечение беспрепятственного трансфера до пункта постоянного проживания.

Особое внимание

Посольство, отметил Антонов, по-прежнему особое внимание уделяет россиянам, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации: семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам с хроническими заболеваниями или нуждающимся в срочной врачебной помощи. "Сделаем все возможное, чтобы включить их в число пассажиров этого рейса с соблюдением существующих условий", - подчеркнул он.

"Для граждан продолжают функционировать круглосуточные каналы связи посольства - с дежурным дипломатом, консулом, горячая линия. По ним в том числе мы даем информацию о порядке получения материальной помощи через портал "Госуслуги", - отметил посол. - Наши сотрудники анализируют информацию о всех звонках и сообщениях россиян, оказавшихся не по своей воле в непростой ситуации в США, мы пытаемся найти оптимальные решения возникших у них проблем. Главное сейчас - спокойно и организованно провести подготовку к рейсу 4 мая и дождаться вестей от наших граждан об их благополучном прибытии домой".

Вылет рейса № AFL107 Лос-Анджелес - Москва запланирован на 4 мая в 16:05 (местного времени).

Возвращение российских школьников

Посольство России в США установило контакт с еще четырьмя остающимися в стране российскими школьниками, их планируется вернуть домой очередным вывозным рейсом из Нью-Йорка, сообщил также Антонов.

"Не прекращается работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в США по линии американских образовательных программ, - приводит высказывания Антонова пресс-служба диппредставительства РФ. - За последние дни установлены контакты с еще четырьмя из них, чьи родители хотели бы вернуть своих детей домой. Этих ребят по логистическим причинам планируем вывозить через Нью-Йорк, когда оттуда будет организован следующий рейс".

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения этой проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала представитель МИД. По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся.

Около 40 школьников на данный момент вернулись на родину.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАнтонов, Анатолий ИвановичСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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