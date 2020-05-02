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Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Ранее в регионе продлили действие режима самоизоляции

ГРОЗНЫЙ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров продлил введенные из-за пандемии ограничения до 11 мая. Он поручил оперативному штабу усилить контроль за передвижением жителей региона с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе работать не будет. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома", - говорится в сообщении.

В Чечне режим самоизоляции действует с марта. По последним данным, в регионе 504 человека заразились коронавирусом, из них 276 вылечились, семеро умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Северный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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