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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС России в течение месяца провело дезинфекцию более 3 тыс. км дорог

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в течение месяца в условиях пандемии коронавируса провели дезинфекцию более 3 тыс. км дорог и свыше 11,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала апреля по 1 мая продезинфицировано более 3 тыс. км дорог и более 11,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 млн 559 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, обработано 552 лечебных и 394 образовательных учреждения общей площадью более 1 млн 352,2 тыс. кв. м и 1845 объектов социального обслуживания общей площадью более 1 млн 110,7 тыс. кв. м.

В самом ведомстве также принимаются профилактические меры. Так, организована санобработка более 15,4 тыс. единиц техники МЧС России и в более 14,8 тыс. ведомственных зданий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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