Заразившийся коронавирусом член экипажа Costa Atlantica доставлен в больницу

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Один из инфицированных коронавирусом членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, который стоит в японском порту Нагасаки, доставлен в субботу в медучреждение на машине скорой помощи. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщает агентство Kyodo .

Отмечается, что в больницу доставлен 40-летний мужчина. Информация о его гражданстве и состоянии здоровья в настоящий момент не приводится.

На борту лайнера находятся 623 члена экипажа, из них инфицированы более 150 человек. Пассажиров на судне нет. В экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

Другой круизный лайнер - Diamond Princess - в феврале и марте стоял на карантине в порту Иокогама близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15 тыс., 332 пациента находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 494 летальных исхода.