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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки средств

По данным газеты The Japan Times, их тяжелое финансовое положение вызвано падением доходов в результате введения карантинных мер

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Результаты опроса, проведенного среди студентов японских университетов и колледжей, показали, что 20,3% опрошенных задумываются о том, чтобы бросить учебу из-за тяжелой финансовой ситуации, вызванной падением доходов в результате введения карантинных мер. Об этом сообщает издание The Japan Times со ссылкой на информационное агентство JIJI PRESS.

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Результаты онлайн-опроса, проводимого с 9 по 27 апреля инициативной студенческой группой Free, продемонстрировали рост числа студентов, так или иначе задумывающихся о том, чтобы прекратить обучение в колледже или вузе. Так, возможность бросить учебу рассматривали 7,8% опрошенных студентов. Всего участие в опросе приняли 1200 респондентов.

Согласно опросу, 4,8% его участников серьезно рассматривают вариант бросить учебу из-за возникших в семье финансовых трудностей, а 15,5% заявили, что они в той или иной мере рассматривают этот вариант. При этом 0,2% респондентов уже твердо решили прекратить обучение. 28,5% студентов, принявших участие в опросе, сообщили о том, что они полностью потеряли доход от подработки. Еще 39,8% опрошенных сообщили о сокращении их дохода.

"Мои родители столкнулись со снижением своих доходов, а я не могу работать. Я хочу бросить учебу в случае, если мы не сможем платить за обучение, и наши долги вырастут" - сообщил один из учащихся.

8 апреля в некоторых префектурах Японии был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, который затем был распространен на всю страну. В результате прекратили работу многие организации, предприятия терпят убытки и вынуждены сокращать производство, а японские университеты переводят студентов на онлайн-обучение.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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