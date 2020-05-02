Рогозин предложил коллегам по Роскосмосу присоединиться к акции взаимопомощи "Мы вместе"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд общероссийской акции "Мы вместе" по оказанию поддержки медработникам и нуждающимся людям в условиях пандемии. Он также попросил своих коллег по госкорпорации принять участие в этой акции.

"Мною было принято решение о необходимости присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить пожертвование в фонд акции. Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги и соратники, и попросить руководство госкорпорации "Роскосмос"... также принять участие в акции", - говорится в обращении Рогозина, размещенном в субботу на сайте Роскосмоса.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции принимают участие уже более 90 тыс. волонтеров. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

По состоянию на 30 апреля число работников ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, составляло 173, шестеро умерли.