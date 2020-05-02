{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Рогозин предложил коллегам по Роскосмосу присоединиться к акции взаимопомощи "Мы вместе"

Глава Роскосмоса перечислил пожертвование в фонд акции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд общероссийской акции "Мы вместе" по оказанию поддержки медработникам и нуждающимся людям в условиях пандемии. Он также попросил своих коллег по госкорпорации принять участие в этой акции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мною было принято решение о необходимости присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить пожертвование в фонд акции. Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги и соратники, и попросить руководство госкорпорации "Роскосмос"... также принять участие в акции", - говорится в обращении Рогозина, размещенном в субботу на сайте Роскосмоса.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В акции принимают участие уже более 90 тыс. волонтеров. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

По состоянию на 30 апреля число работников ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, составляло 173, шестеро умерли.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Половина из новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 45 лет
Дети составляют 7% заболевших за прошедшие сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС