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75-летие Победы

Артисты Пермского театра оперы и балета приняли участие в песенном марафоне ко Дню Победы

Они сняли на видео песню "День Победы" Давида Тухманова

ПЕРМЬ, 2 мая. /ТАСС/. Артисты Пермского академического театра оперы и балета, а также хор Пермской хоровой капеллы мальчиков и оркестр русских народных инструментов краевой филармонии присоединились к песенному марафону "Наш День Победы", который проходит в Приволжском федеральном округе. Эстафету региону передала Нижегородская область, сообщает в субботу пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

Песенный марафон "Наш День Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 25 апреля и продлится до 8 мая, он объединит 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Участники акции записали на видео песню "День Победы" Давида Тухманова, после чего смонтированные ролики друг за другом транслируют на региональных телеканалах и в социальных сетях.

"Съемки видеоролика проходили в памятных местах города и в Большом концертном зале филармонии в марте этого года до введения в регионе режима самоизоляции. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - отмечают в правительстве.

К марафону уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Самарская и Нижегородская области. Пермский край передает эту эстафету Саратовской области. А в День Победы, 9 мая, знаменитая композиция прозвучит в исполнении всех участников марафона, посмотреть видеоклип также можно будет в социальных сетях, найдя его по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

В годы Великой Отечественной войны из Пермского края, а тогда Молотовской области, на фронт были отправлены авиадвигатели, пороха, пушки, солдатские сапоги, каски. Лысьвенский завод касок с 1942 года был единственным в СССР, где производили защитные шлема для бойцов. Для нужд фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области была крупная госпитальная база, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда, в том числе сюда были отправлены коллекции Русского музея и Эрмитажа, коллектив Мариинского театра.

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РоссияНижегородская областьТатарстанБашкортостанМарий ЭлМордовияУдмуртияПермский крайСамарская областьСаратовская область75-летие Победы
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