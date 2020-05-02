Копию Знамени Победы поднимут в главной базе Северного флота Североморске 9 мая

МУРМАНСК, 2 мая. /ТАСС/. Увеличенную копию Знамени Победы поднимут на флагштоке мыса Алыш в главной базе Северного флота - городе Североморске 9 мая, на всех кораблях поднимут военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"9 мая в 9 часов на всех кораблях и подводных лодках Северного флота состоятся торжественные подъемы государственного, военно-морского флагов и флагов расцвечивания. Увеличенная копия Знамени Победы - легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии будет поднята на флагштоке мыса Алыш города Североморска", - говорится в сообщении.

На флоте сообщили также, что в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне рейд главной базы флота Североморска украсят большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Александр Отраковский". Сейчас они выполняют учебно-боевые задачи по плану боевой подготовки флота в Баренцево море.

"По возвращении в базу экипажи кораблей приступят к подготовке к праздничным мероприятиям Дня Великой Победы, которые в нынешнем году пройдут в условиях сложной эпидемической обстановке с соблюдением санитарных правил и норм", - уточнили на флоте.