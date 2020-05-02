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Парк "Россия - моя история" в Москве переоборудуют в госпиталь для людей с коронавирусом

Медучреждение развернут на площади 27 тыс. кв. м

ПСКОВ, 2 мая. /ТАСС/. Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в Москве переоборудуют под госпиталь для заразившихся коронавирусом, сообщил в субботу журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству и главой ассоциации парков "Россия - моя история".

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"В Москве у нас на ВДНХ огромный исторический парк. Здесь, в Пскове, у нас будет 5 тыс. кв. м, а там у нас 27 тыс. кв. м - один из самых больших павильонов. И мы его сейчас отдали под госпиталь [для борьбы с коронавирусом]. Сейчас он будет переоборудоваться. По просьбе Сергея Собянина, мэра, мы отдали это огромное помещение под госпиталь. Мы выселяем наш исторический парк и на этих 27 тыс. кв. м разворачиваем госпиталь. И будут принимать в нем огромное количество людей - больных, умирающих - и бороться за их жизнь", - сказал Тихон.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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