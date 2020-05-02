СМИ: власти Сирии разрешили торговлю на рынках и возобновили транспортное сообщение

ТАСС, 2 мая. Власти Сирии начали поэтапное ослабление карантинного режима в сфере торговли и услуг. Как сообщил в субботу портал Syria Al N , в Дамаске и других городах заработали народные рынки и предприятия розничной торговли. В соответствии с решением губернатора столицы для производителей сельскохозяйственной продукции и товаров первой необходимости выделены пять городских площадей, где они могут беспошлинно продавать свою продукцию напрямую горожанам.

Ранее было возобновлено на три дня в неделю (четверг, пятница и суббота) транспортное сообщение между Дамаском и административными центрами провинций. Рейсовые автобусы направляются в регионы со всех четырех столичных автовокзалов. По сведениям агентства, транспортные средства прошли санитарную обработку, а пассажирам предписано находиться в салоне в защитных масках и перчатках.

На период мусульманского поста в месяц рамадан, который начался 24 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве республики уменьшил на полтора часа продолжительность комендантского часа в городах, он действует теперь с 19:30 до 06:00. Сохраняется в силе принятое ранее решение об отмене коллективных молитв в мечетях.

Согласно сведениям Минздрава Сирии, к концу недели общее число инфицированных в стране возросло до 44 человек. В пресс-релизе ведомства указывается, что с 22 марта выздоровели 27 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Зафиксировано три летальных исхода.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.