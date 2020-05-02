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Фестиваль уличной еды "Фиштиваль" стартовал в онлайн-режиме в Калининградской области

В рамках мероприятия с 1 по 5 мая в режиме онлайн проходят лекции, мастер-классы, концерты и видео-конференции с кулинарными мастерами

КАЛИНИНГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Фестиваль уличной еды "Фиштиваль", традиционно проводившийся в курортном Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области, перешел в онлайн-формат. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

"Фестиваль уличной еды online - это крайне неожиданно и интересно. Команда @kaliningradstreetfood решила обрадовать нас, не нарушая режима самоизоляции, объединилась с местными рестораторами и культурными активистами чтобы сделать майские праздники интересными и вкусными. 6-й ежегодный "Фиштиваль" уже начался! С 1.05 по 5.05 в режиме online проходят лекции, мастер-классы, концерты и видео-конференции с кулинарными мастерами. А еду можно заказать с доставкой на дом, не отрываясь от просмотра", - написал Алиханов на своей странице.

Участники фестиваля рассказывают о рецептах и готовят разнообразные блюда, проводят онлайн-экскурсии, рассказывают о различных видах спорта, организуют трансляции фильмов. "Сегодня нельзя провести фестиваль на любимом побережье. Но никто не запрещает нам устроить праздник в своих квартирах и домах", - отмечают организаторы.

В Калининградской области до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. Въезд в приморские города на побережье Балтийского моря запрещен всем, кроме местных жителей и владельцев недвижимости в этих муниципалитетах.

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 2 мая в области подтверждено 438 случаев заражения, COVID-19, 98 человек выздоровели и выписаны из больницы, семь человек умерли. Под медицинским наблюдением остаются 1 984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.

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РоссияКалининградская область
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