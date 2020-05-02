В Северной Осетии около 30 млн рублей поступило в фонд помощи на время режима самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Около 30 млн рублей собрано в попечительском фонде Северной Осетии, созданном по инициативе главы республики Вячеслава Битарова для оказания поддержки медикам и гражданам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

"Около 30 млн рублей собрано в фонде. Когда необходима помощь, то следует оперативная реакция - подвозят в больницы специальные средства защиты при необходимости, оказывается помощь населению", - сказал Битаров в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

Он отметил, что бизнесмены республики единодушно отреагировали на призыв о создании попечительского фонда. Было также организовано обеспечение питанием врачей клинической больницы скорой помощи, где лечатся заразившиеся коронавирусом.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.