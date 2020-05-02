{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии около 30 млн рублей поступило в фонд помощи на время режима самоизоляции

Средства из фонда направляют на поддержку медикам и жителям региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Около 30 млн рублей собрано в попечительском фонде Северной Осетии, созданном по инициативе главы республики Вячеслава Битарова для оказания поддержки медикам и гражданам из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Около 30 млн рублей собрано в фонде. Когда необходима помощь, то следует оперативная реакция - подвозят в больницы специальные средства защиты при необходимости, оказывается помощь населению", - сказал Битаров в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

Он отметил, что бизнесмены республики единодушно отреагировали на призыв о создании попечительского фонда. Было также организовано обеспечение питанием врачей клинической больницы скорой помощи, где лечатся заразившиеся коронавирусом.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.
За сутки число умерших выросло на 166 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС