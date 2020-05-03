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Пандемия коронавируса нового типа

В Мексике число умерших из-за коронавируса превысило 2 тыс. человек

Количество случаев заражения в стране достигло 22 088

МЕХИКО, 3 мая. /ТАСС/. Число летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом в Мексике достигло 2 061, за последние сутки умерли 89 инфицированных пациентов. Об этом заявил в субботу на ежедневной вечерней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. Трансляция его выступления идет на официальном сайте ведомства.

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"К сожалению, последствия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) унесли жизни 2 061 человека", - сказал он. Общее число случаев заражения достигло 22 088, увеличившись на 1 349 за последние 24 часа. О первом инфицированном в Мексике официально стало известно 28 февраля.

Правительство 30 марта объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 16 апреля предположил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни 1 июня.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия коронавируса нового типа
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