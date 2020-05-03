В Новосибирской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 620

НОВОСИБИРСК, 3 мая. /ТАСС/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Новосибирской области выросло за сутки на 51 и составило 620, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"По данным оперативного штаба на 12 часов 3 мая, в Новосибирской области за сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 51 человека", - говорится в сообщении.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из инфицированных 26 - дети. 109 человек выздоровели, семь скончались. На ИВЛ находятся девять пациентов, всего в отделениях реанимации - 37 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.