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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 5 тыс.

За последние сутки заразились еще 295 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 5 тыс. За последние сутки заразились еще 295 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 3 мая общее число заразившихся составляет 5 029 человек. Днем ранее это количество составляло 4 734.

Вместе с тем за сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 184, общее число выписанных достигло 1 061. Также умер еще один человек, всего в городе зафиксированы 34 смерти заразившихся коронавирусом.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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