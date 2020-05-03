Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 5 тыс. За последние сутки заразились еще 295 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 3 мая общее число заразившихся составляет 5 029 человек. Днем ранее это количество составляло 4 734.

Вместе с тем за сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 184, общее число выписанных достигло 1 061. Также умер еще один человек, всего в городе зафиксированы 34 смерти заразившихся коронавирусом.