Число заразившихся коронавирусом на стройке в Белокаменке под Мурманском выросло на 15%

МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Рост числа заразившихся коронавирусом в Белокаменке под Мурманском, где выявлен очаг инфицирования среди рабочих подрядной организации "Новатэка" компании "Велесстрой", за сутки составил более 15%, общее число зараженных на объекте возросло до 1 429. Об этом сообщается в сводке оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом в воскресенье.

"По состоянию на 10:00 03.05.2020 в Мурманской области выявлено 238 новых случаев [коронавируса]. Общее число подтвержденных случаев составляет 1 694, из них 1 429 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

В Белокаменке под Мурманском более 20 подрядных организаций "Новатэка", в том числе компания "Велесстрой", где выявлен очаг коронавируса, возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. В работах занято около 11 тысяч человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

Ранее было известно о 1 210 случаях заражения в Белокаменке, компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работ на объекте для проведения дезинфекции. По информации подрядчика, стройплощадку в Белокаменке покинули более 500 сотрудников. Чартерными рейсами их доставили в другие регионы страны, часть перевели на обсервацию. МЧС России рядом с Белокаменкой развернуло мобильный госпиталь. Ежедневно в нем проводят диагностику. В случае резкого ухудшения ситуации в регионе намерены оборудовать второй мобильный госпиталь для лечения инфекции.

Порядок выезда сотрудников "Велесстроя" со стройплощадки в Белокаменке под Мурманском ужесточили в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Выезд возможен только после получения двух отрицательных результатов исследований на коронавирус.