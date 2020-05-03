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Пандемия коронавируса нового типа

Аксенов считает смерть близкого единственным поводом выезда на Украину в период пандемии

Российские пункты пропуска на границе с Украиной ограничили въезд на полуостров с 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Смерть родственника или близкого человека может быть единственной причиной для выезда на Украину из России с территории Крыма в период пандемии нового коронавируса, заявил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Я могу понять, в порядке исключения, если умер на территории Украины родственник. Бывают такие случаи, люди пишут. Только с целью попрощаться [можно выехать в соседнюю страну], других причин выезжать на территорию Украины в нынешней ситуации нет", - убежден Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что все приезжающие из-за рубежа на полуостров, должны быть в обязательном порядке изолированы в обсерваторе на 14 дней. "Украина не пропускает на свою территорию. [Пытающиеся выехать] проходят государственную границу, выходят на нейтральную территорию и вынуждены возвращаться. И получают соответствующие документы о нахождении в условиях самоизоляции. Мы не выносим им постановление на обсерватор, потому что они за границу не прошли", - сказала Пеньковская.

Российские пункты пропуска на границе с Украиной в Крыму из-за пандемии коронавируса ограничили въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с полуночи 18 марта. По данным Роспотребнадзора, попытки выезда на территорию соседнего государства тем не менее фиксируются.

В Крыму зарегистрированы 105 случаев коронавирусной инфекции. 21 из них завезены из-за границы, 12 - из субъектов РФ, 72 случая - местные.

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РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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