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Пандемия коронавируса нового типа

В Филатовскую больницу в Москве поступили за сутки еще 149 пациентов

Всего около 1,4 тыс. человек находятся на лечении в этой больнице

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. человек находятся на лечении в больнице №15 им. Филатова в Москве, за сутки поступили 149 новых пациентов. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook главврач Валерий Вечорко.

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"Всего на лечении: 1357. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1327. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1015. Поступило за сутки: 149", - написал он.

Накануне главврач сообщал о 897 пациентах с подтвержденным коронавирусом. Вечорко добавил, что в реанимации в больнице находятся 160 человек, из которых 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ситуация в Коммунарке и в других больницах

В свою очередь, по данным главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, на лечении там в стационаре 511 пациентов, это почти столько же, сколько и в субботу. 57% из них в тяжелом состоянии, 4% - в крайне тяжелом. Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал в Facebook, за сутки в медучреждение поступило 37 человек, заражение подтверждено у 325 пациентов, в реанимации 56, из них 28 на ИВЛ.

В еще одной из базовых больниц по лечению коронавируса - ИКБ-2 на 3 мая лечение проходят 674 человека, количество пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки выросло с 264 до 272. В реанимации 19 человек, сообщила главврач Светлана Краснова. По ее словам, за сутки в больницу поступили 34 человека, из них у семерых инфицирование подтверждено.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" находится на лечении 222 пациента, что на 19 больше, чем в субботу. Как сообщил главврач Сергей Переходов в своем Facebook, коронавирус подтвержден у 211. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки возросло на 10 633, до 134 687 человек. В Москве количество инфицированных увеличилось на 5948, до 68 606 человек.

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