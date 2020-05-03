{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Чехии сообщил о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в стране зафиксировали 18 новых случаев инфицирования, это самый низкий показатель с 9 марта

ПРАГА. 3 мая. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии стремительно снижается. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Чехии в субботу было зарегистрировано лишь 18 новых случаев инфицирования. Это самый низкий показатель с 9 марта. Между тем, согласно Минздраву, этот факт может быть связан с тем, что в нерабочие дни проводится меньше анализов на выявление вируса.

Таким образом, как отметил Минздрав, с начала марта в республике, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 755 случаев заражения коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3 471.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 257 678 жителей Чехии. В республике с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры в России
Сергей Бойцов также считает, что степень ответственности за их нарушение должна быть выше
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС