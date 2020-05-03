Минздрав Чехии сообщил о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

ПРАГА. 3 мая. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии стремительно снижается. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

В Чехии в субботу было зарегистрировано лишь 18 новых случаев инфицирования. Это самый низкий показатель с 9 марта. Между тем, согласно Минздраву, этот факт может быть связан с тем, что в нерабочие дни проводится меньше анализов на выявление вируса.

Таким образом, как отметил Минздрав, с начала марта в республике, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 755 случаев заражения коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3 471.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 257 678 жителей Чехии. В республике с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.