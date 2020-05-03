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75-летие Победы

Авиапарад пройдет 9 мая в Еврейской автономной области

На данный момент идет согласование маршрута

ТАСС, 3 мая. Авиационный парад пройдет в Еврейской автономной области в честь Дня Победы 9 мая, сообщили журналистам в воскресенье в управлении по внутренней политике облправительства.

"Глава региона Ростислав Гольдштейн обратился к командующему Дальневосточным объединением авиации с просьбой провести воздушный парад не только над Биробиджаном, но и, по возможности, над другими населенными пунктами Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

На данный момент идет согласование маршрута. "О времени парада и количестве задействованной техники военные сообщат до 8 мая", - отметили в управлении.

На Дальнем Востоке демонстрационные полеты авиации состоятся в 14 городах, в них примут участие более ста военных самолетов и вертолетов. Как сообщал президент Владимир Путин, в честь Дня Победы 9 мая пройдет авиационный парад, будут салюты в городах с учетом требований безопасности и режима самоизоляции в условиях пандемии.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область75-летие Победы
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