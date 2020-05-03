В Челябинской области умер зараженный коронавирусом врач

ТАСС, 3 мая. Медик с диагнозом коронавирусная инфекция умер в Челябинской области. Он осуществлял забор материала у контактных лиц, сообщает пресс-служба главы региона.

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"В Челябинской области умер медик с диагнозом COVID-19. Это врач общей практики из Брединского района. Он осуществлял забор материала у контактных лиц", - сказано в сообщении.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Также глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика, добавили в пресс-службе.