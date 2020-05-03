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Пандемия коронавируса нового типа

В Калмыкии монахи-буддисты передали медикам 1 тыс. противочумных костюмов

В центральном хуруле также провели специальный молебен, посвященный Будде Медицины, в благодарность всем медицинским работникам

ЭЛИСТА, 3 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Калмыкии, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, получили от монахов и земляков-меценатов 1 тыс. противочумных костюмов, сообщает в воскресенье в соцсети Instagram пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Сегодня одна тысяча сертифицированных противочумных костюмов были переданы в дар медицинским работникам Калмыкии от монахов центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", настоятеля буддийского монастыря во Франции "Щедуб Чойкорлинг" Тенгон-гелюнг, а также семей Хазикова Николая Цереновича и Цереновой Антонины Нимгировны", - говорится в сообщении.

Специальный молебен, посвященный Будде Медицины (Оточ Манла), проведен в центральном хуруле в благодарность всем медицинским работникам. Монахи вознесли молитвы за здоровье близких и родных медиков, а также за скорейшее окончание пандемии, сообщил старший администратор центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелюнг.

По состоянию на воскресенье в Калмыкии зарегистрировано 283 случая заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели 49 человек с коронавирусом, из них трое детей.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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