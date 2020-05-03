Медвуз Дагестана создаст фонд поддержки принимающих участие в борьбе с коронавирусом

"Состоялось заседание, на котором обсуждались вопросы участия сотрудников и обучающихся университета в оказании первичной и специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а также волонтерской деятельности в данном направлении. Учитывая существенный вклад ординаторов и студентов в работу медицинских организаций, ректором предложено вынести на обсуждение Ученого совета вопросы стимулирования этих обучающихся посредством формирования фонда материального поощрения из имеющихся ресурсов университета в размере 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее ректор ДГМУ Сулейман Маммаев рассказал ТАСС, что вуз предложит переход на индивидуальную программу обучения студентам, трудоустроенным в медучреждениях, в том числе во время пандемии. По его словам, многие студенты ДГМУ совмещают учебу и работу в больницах, других лечебных учреждениях в качестве среднего медицинского персонала. Ректор ДГМУ отметил, что знаний для реальной работы с пациентами на уровне среднего медперсонала хватает уже после третьего курса и прохождения производственной практики.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.