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75-летие Победы

Проект Североморска "Победа из моего окна" к 75-летию Победы поддержали 30 регионов России

Желающим присоединиться к проекту нужно снять на смартфон видеоролик с видом из окна и своей историей Победы и выложить с хэштегом #ПобедаИзМоегоОкна в одноименную группу в соцсети "ВКонтакте"

МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Проект "Победа из моего окна", разработанный творческой группой управления культуры Североморска Мурманской области, вошел в число 16 федеральных проектов ко Дню Победы, его поддержали уже в 30 регионах России. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО Североморск Ольга Обухова.

По условию проекта, каждый, кто решил присоединиться и принять участие в конкурсе, должен снять на смартфон короткий видеоролик, обязательно с видом из окна и своей историей Победы и выложить с хэштегом #ПобедаИзМоегоОкна в одноименную группу в социальной сети "ВКонтакте". Прием работ будут вести до 10 мая, 13 мая объявят победителей.

"Наш североморский проект "Победа из моего окна" включен в перечень из 16 федеральных проектов, среди которых "Георгиевская ленточка", "Письмо Победы" и "Бессмертный полк - онлайн" и другие. Наша идея в том, что каждый из нас, глядя в свое окно в любом городе, может увидеть не только памятники, мемориалы, табличку с именем героя, в честь которого названа улица, но и обычное мирное небо, волонтеров, которые в это время пандемии спешат на помощь ветерану, или просто мирный рассвет. Все это может вызвать отклик в душе и стать маленькой историей о том, как каждый из нас понимает и воспринимает Победу", - сказала Обухова.

В официальной группе конкурса уже более 30 видеороликов, их авторы - жители Североморска, Мурманска, Ярославля, Кемеровской и Саратовской областей, республики Марий Эл, всего североморский проект поддержали уже в 30 регионах России от Крыма до Урала.

"Цель нашего проекта - объединить людей, создать площадку для обмена мнениями, историями. Это важно особенно в канун праздника Победы, тем более, что в этом году не будет возможности пойти на парад, пройти по улице в общем строю "Бессмертного полка" из-за действующих ограничений. Авторов лучших роликов мы обязательно отметим наградами", - сказала Обухова.

Теги
РоссияМурманская областьМарий ЭлКрымКемеровская областьСаратовская областьЯрославская область75-летие Победы
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