В Сочи прибыл самолет из Армении, доставивший жителей России на родину

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Еревана прибыл в Сочи, доставив жителей России на родину. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

"Сегодня, 3 мая, в 15:14 (мск) в международном аэропорту Сочи совершил посадку рейс из Еревана. На самолете Airbus А319 прибыли 89 пассажиров", - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. Ранее в пресс-службе посольства России в Армении ТАСС сообщили, что рейс № SVR 8672 Ереван - Сочи вылетел с опозданием.

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" организован исключительно для вывоза граждан Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Адыгея из заграницы, где они были вынуждены задержаться из-за пандемии коронавируса. Все прибывшие пассажиры изолированы на две недели в обсерваторе.