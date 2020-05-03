Все больше стран в мире объявляют об ослаблении мер, введенных из-за коронавируса

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Все больше стран в мире объявляют об ослаблении ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявили в Бельгии, Болгарии, Сингапуре и в целом ряде других стран. Вместе с тем в Японии планируется продлить срок действия чрезвычайной ситуации, а в Бразилии продолжает расти число заразившихся.

В некоторых странах, как, например, в Белоруссии, жители обеспокоены бездействием властей, не желающих вводить ограничительные меры, несмотря на рост числа заболевших. При этом на Украине разгневанные граждане требуют от президента страны Владимира Зеленского ослабить карантин, дав компаниям возможность работать.

Вакцины от нового коронавируса по-прежнему нет, хотя над ее разработкой трудятся ученые во многих странах мира. Так, власти США заявили в субботу о том, что рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.

Папа Римский Франциск объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве и посте за окончание пандемии коронавируса.

Европа поэтапно отменяет карантин

В европейских странах постепенно снижается число заболевших, что дает возможность властям заявлять о постепенной отмене ограничительных мер. Так, в Бельгии, согласно данным Минздрава королевства, за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек - рекордно низкое число за месяц. Число новых случаев заражения за сутки составило 389, что также стало самым низким показателем за последний месяц.

В связи с этим Бельгия с 4 мая приступает к поэтапной отмене карантина, сделав обязательным ношение в общественных местах защитных средств, закрывающих рот и нос. Процесс отмены продлится, как ожидается, до 31 августа.

В понедельник об отмене чрезвычайного положения также намерены объявить власти Болгарии, сообщил в воскресенье премьер-министр Бойко Борисов. Он отметил, что будут разрешены индивидуальные спортивные занятия на открытом воздухе, теннис, бег и даже (при соблюдении определенных условий) занятия в бассейне. 6 мая будут сняты КПП, установленные на въездах в крупные города страны. Число инфицированных коронавирусом в Болгарии увеличилось за последние сутки на 23, общее количество заразившихся достигло 1 611. Из-за коронавируса в стране умерли 72 человека, в том числе трое - за последние сутки.

В ФРГ коронавирусом за сутки заразились еще 793 человека, темпы инфицирования замедлились до показателей марта, общее количество заболевших - 162 496, сообщил берлинский Институт Роберта Коха.

В Финляндии число случаев инфицирования коронавирусом возросло за сутки на 78 - до 5 254. В стране пока еще запрещено собираться группами более 10 человек, но с 14 мая в обычном режиме возобновится обучение в школах и дошкольных учреждениях.

В Азии не определились

Например, в Японии было объявлено, что премьер-министр Синдзо Абэ планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в стране до 31 мая.

При этом власти Ирана объявили, что в стране наметилась тенденция к снижению числа новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало снижаться и за последние десять дней стабилизировалось на уровне 900-1100 случаев. На этом фоне в Иране с 11 апреля постепенно отменяют ограничительные меры. По официальной информации, более двух третей жителей страны вернулись на работу.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Пакистане за минувшие сутки составило 989, общее число инфицированных достигло 19 103, сообщил местный Минздрав. В субботу вечером премьер-министр Пакистана Имран Хан не исключил, что борьба с эпидемией в стране займет еще полгода.

Ситуация в Белоруссии и на Украине

На состоявшемся в воскресенье совещании президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число умерших после инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии в пять раз меньше, чем от отравления алкоголем. По его данным, за четыре месяца в Белоруссии от отравления алкоголем умерли 482 человека, было совершено 470 самоубийств, на пожарах погибли 218 человек, но из-за аварий - 163 человека, еще 89 человек утонули. Кроме того, за четыре месяца от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. белорусов, от онкологических заболеваний - примерно 6,4 тыс. человек. При этом, по данным на 3 мая, в республике зафиксировано 99 смертей пациентов с коронавирусом.

Однако эти показатели не успокаивают белорусов, объявивших "народный карантин". В настоящее время в стране официально зарегистрировано чуть более 16 тыс. заразившихся коронавирусом.

При этом на Украине граждане выступают против ограничительных мер. В воскресенье на центральной площади Киева группа бизнесменов из нескольких украинских городов провела акцию, потребовав ослабить карантинные ограничениям, разрешив работать малым предприятиям. 29 апреля несколько десятков бизнесменов заблокировали движение по проезжей части у здания правительства в центре Киева, требуя от власти завершить карантин из-за коронавируса 1 мая, а не 11 мая, как планируется.

Власти некоторых регионов Украины уже заявили о готовности снять карантинные ограничения. 1 мая в Черкассах по решению мэрии открыли парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы. Городской совет Мукачево Закарпатской области сообщил о планах открыть торговые центры и парки уже с 4 мая.

По информации на 3 мая, в стране зафиксировано 11 913 случаев заражения коронавирусом, умерли 288 человек, выздоровели - 1 547.

Вакцина может быть к январю

Как сообщил в субботу в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, в стране ведется разработка вакцины от нового коронавируса.

"Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения", - сказал он, отметив, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания "безопасной и эффективной вакцины".