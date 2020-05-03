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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Львова поддержал главу Черкасс, досрочно смягчившего карантин

Андрей Садовой также предложил передать регионам право самостоятельно решать, когда смягчать введенные ограничения

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовой выразил поддержку своему черкасскому коллеге Анатолию Бондаренко, который раньше определенного правительством Украины срока начал снимать карантинные ограничения в городе. Садовой предложил передать регионам право самостоятельного принятия решения о смягчении карантина.

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"Надо прекратить любые преследования мэра Черкасс. Он выразил мнение общества. Нам нужно единство и здравый смысл", - написал Садовой на своей странице в Facebook. Он также выразил мнение о том, что регионы должны сами решать, отказываться ли от карантина в связи с распространением коронавируса. "Мое предложение: правительства должно делегировать городам больше самостоятельности в принятии решений относительно карантина. Такое предложение Львов отправил в кабмин еще в среду", - утверждает мэр.

В то же время Садовой признал, что любой шаг по снятию ограничений должен быть взвешенным, чтобы не получить "коллапс в органах государственной или местной власти".

30 апреля в Черкассах по решению мэрии открыли парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров, мебели, книжной продукции, рынки и ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городские парки и скверы. Это спровоцировало конфликт между местной и центральной властью. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении санитарных правил и норм. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина в городе вопреки действующим общегосударственным ограничениям в связи с пандемией коронавируса. В ответ Бондаренко пригрозил главе государства начать сопротивление за критику смягчения карантина в городе.

Сторонники начала смягчения карантинных мер появились и в других регионах Украины. Городской совет Мукачево Закарпатской области сообщил о планах открыть торговые центры и парки уже с 4 мая. В Киеве же представители малого бизнеса с 29 апреля неоднократно проводили пикеты у органов центральной власти страны с требованиями защитить бизнес, разрешив работать индивидуальным предпринимателям.

Карантин из-за коронавируса правительство Украины ввело 17 марта. С этого момента были закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек и АЗС, позднее была разрешена работа зоомагазинов, химчисток и ряда других объектов. С 1 мая разрешена деятельность продовольственных рынков. Правительство Украины представило план смягчения карантина, который намерено начать реализовывать с 11 мая. По состоянию на 3 мая в стране зафиксировано 11 913 случаев заражения коронавирусом, скончались 288 человек, выздоровели - 1 547.

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