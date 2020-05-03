Депутаты Башкирии сдадут тест на коронавирус после заражения вице-спикера

УФА, 3 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус пройдут депутаты Госсобрания Башкирии после подтверждения инфекции у руководителя исполкома "Единой России" в республике, вице-спикера Рустема Ахмадинурова. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Глава Башкирии Радий Хабиров в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook написал, что Ахмадинуров заразился коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней тяжести. По его словам, предприняли меры безопасности в штабе, провели дезинфекцию, изолировали круг контактов.

"Сейчас рекомендовано провериться на коронавирус всем, кто находился в одном помещении, участвовал в одних и тех же мероприятиях. Проверять будут не только депутатов, по всей цепочке смотрят, потому что он участвовал не только в наших мероприятиях, а ездил в районы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что тестирование "рекомендовали сделать до выхода на работу 6 мая".

В Башкирии коронавирус подтвержден у 1 022 человек. Из них 183 выздоровели, 14 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.