Россия открыла доступ к образовательным ресурсам по COVID-19 для других стран

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские образовательные ресурсы по переобучению медработников для борьбы с коронавирусом нового типа стали доступны для других стран по их просьбе. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"К нам после этого обратились коллеги из других стран, особенно те, которые владеют русским языком, чтобы открыть доступ таким образовательным материалам, мы открыли его для наших коллег, и они могут сегодня познакомиться с ним с нашего сайта", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.