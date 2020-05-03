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Власти Австрии восстановили позолоту на памятнике советским воинам в Вене

Памятник красноармейцам на площади Шварценбергплац весной 2019 года дважды подвергался осквернению

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Австрийские власти завершили реставрацию памятника советским воинам-освободителям в Вене. Об этом сообщил в воскресенье посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Федеральным МВД Австрии по согласованию с посольством своевременно осуществлены реставрационные работы по восстановлению позолоты текста мемориальной надписи на памятнике советскому воину-освободителю <...>", - проинформировал он.

Памятник красноармейцам на площади Шварценбергплац весной 2019 года дважды подвергался осквернению. Вандалы заливали краской его фасад и постамент перед ним. В том же году МВД Австрии установило камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности монумента и провело первые работы по восстановлению позолоты, которая была утрачена из-за актов вандализма.

В апреле 2020 года австрийская сторона еще раз подновила позолоту на памятнике в честь погибших при освобождении Австрии красноармейцев.

Монумент на Шварценбергплаце является центральным памятником советским воинам-освободителям в Австрии. Он воздвигнут в память о солдатах и офицерах, погибших в ходе Венской наступательной операции в 1945 году. Всего на австрийской территории находятся более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны.

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АвстрияРоссия
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