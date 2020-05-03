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СК проверит данные о травмировании ветерана в больнице в Подмосковье

По информации СМИ, мужчину доставили в больницу Ликино-Дулева в конце марта с переломом ребер. Находясь в медучреждении, пенсионер получил черепно-мозговую травму

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о травмировании в подмосковной больнице ветерана. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по Орехово-Зуеву организовано проведение доследственной проверки по информации в интернете об оказании ненадлежащей медицинской помощи ветерану", - сообщили в управлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что в конце марта после неудачного падения ветерана госпитализировали с переломом ребер в городскую больницу Ликино-Дулева. Пенсионер находился на стационарном лечении. Когда родственники приехали забрать ветерана домой, то увидели, что дедушка травмирован еще больше. СМИ отмечают, что сотрудники больницы пояснили родственникам, что черепно-мозговая травма получена после еще одного падения пенсионера, когда он якобы решил самовольно покинуть больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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