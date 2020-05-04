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Пандемия коронавируса нового типа

В городе Абдулино Оренбургской области сняли карантин, введенный из-за коронавируса

Врио главы Абдулинского городского округа порекомендовал жителям продолжить сохранение режима самоизоляции

ОРЕНБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Карантин, введенный в связи с коронавирусом в городе Абдулино Оренбургской области, с 3 мая снят. Об этом сообщил в своем видеообращении к жителям муниципального образования врио главы Абдулинского городского округа Александр Архирейский.

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Вице-губернатор - заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова 19 апреля в прямом эфире в Instagram сообщила, что город закрыт на карантин из-за заражения коронавирусом работниц дома отдыха железнодорожников. Въезд и выезд из города были закрыты для всех, кроме автомобилей экстренных служб.

"С 3 мая режим карантина продлен не будет, то есть карантин отменяется. Это никоим образом не дает нам права для того, чтобы мы расслаблялись. Мы сейчас будем жить в том же режиме, в котором жили до карантина, то есть самые первое и важное здесь - также продолжение и сохранение режима самоизоляции", - сказал он.

Архирейский добавил, что сейчас необходимо еще больше проявлять самосознание, ответственность, осторожность и внимание в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в целом. "Плюс ко всему вводится строгий масочный режим. Если вы появляетесь на улице, в общественных местах, в магазинах - обязательно должны надевать маску, ну и, конечно же, [иметь] другие средства индивидуальной защиты: перчатки, дезинфицирующий раствор и тому подобное. Соблюдать социальную дистанцию, избегать массовых скоплений людей", - уточнил он.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Оренбургской области подтверждено 619 случаев коронавируса. Выздоровели 217 человек, 4 пациента умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639 человек, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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