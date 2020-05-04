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Ветераны войны в Ставропольском крае получили адресную помощь от военнослужащих

Фронтовикам подарили именные подарки, передали продуктовые наборы, помогли провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, а также провели санитарную обработку придомовых территорий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии оказало адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в Буденновском районе Ставропольского края, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Буденновском районе проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны, и, наверное, самое малое, что мы можем сделать, - это помочь в такое непростое время этим людям. За каждым подразделением закреплено по одному ветерану, и мы уже долгое время ведем такую социально важную работу, регулярно навещаем наших героев, не забываем. Это ведь очень важно - помочь, когда есть такая возможность", - передает пресс-служба слова заместителя командира соединения по военно-политической работе Валерия Бойко.

Военнослужащие собрали для ветеранов именные подарки. Кроме того, фронтовикам передали продуктовые наборы, видеообращение командира соединения, записи музыки в исполнении военного оркестра, а также рисунки детей военнослужащих, отметили в пресс-службе. Военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, купить продукты, провели санитарную обработку придомовых территорий.

Теги
РоссияСтавропольский край
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