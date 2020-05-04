В Малайзии завершается действие режима карантина, введенного из-за коронавируса

СИНГАПУР, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Малайзии отменяет с понедельника режим ограничений на передвижение граждан, который был введен 18 марта на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. Как заявил премьер-министр Мухиддин Яссин, "практически все сектора экономики возобновляют деятельность с соблюдением определенных условий".

Первоначально карантин должен был продолжаться до 12 мая, но глава правительства подчеркнул, что экономика не может оставаться под действием подобных ограничений. Власти подсчитали, что ежедневные убытки государства составляют около 2,4 млрд ринггитов ($558 млн).

Жители страны выходят на работу, восстанавливается обычная жизнедеятельность, в том числе открываются рестораны, кафе и магазины, общественный транспорт начинает работать в стандартном режиме. Власти снимают запрет на передвижение между городами и штатами, также гражданам разрешается покидать территорию страны. Между тем по-прежнему запрещены массовые собрания, в том числе традиционные базары в период священного для мусульман месяца рамадан.

Ежесуточный прирост числа инфицированных за последние две недели составляет около 100 человек. Всего же в стране было подтверждено более 6,2 тыс. случаев заражения COVID-19 (вызванное коронавирусом заболевание), доля выздоровевших достигает 70%, при этом умерли 103 пациента.

Неоднозначная реакция

Между тем администрации семи из 13 штатов отказываются выполнять данное решение, считая его преждевременным и опасаясь повторной вспышки. Правительство наиболее экономически развитого штата Селангор, на территории которого находится Куала-Лумпур, в частности, отметило, что лишь часть предприятий сможет возобновить свою работу в понедельник. Кроме того, по-прежнему будет действовать запрет на питание в общественных местах, кафе и рестораны смогут продавать еду только навынос.

В администрации штата Саравак также отметили, что пока не намерены выполнять указание главы правительства, поскольку требуется время для его внимательного изучения. Руководство штата Паханг подчеркнуло, что, хотя и поддерживает решение центральных властей, но намерено сохранить существующий режим карантина.

Одновременно в интернете продолжается сбор подписей с требованием отсрочить ослабление карантина. В течение нескольких дней петиция набрала почти 500 тыс. голосов.

Источник заражения

Резкий рост числа инфицированных произошел в Малайзии во второй половине марта. Причиной послужил массовый религиозный праздник, прошедший в конце февраля в окрестностях Куала-Лумпура. Участие в нем приняли не менее 16 тыс. мусульман из стран Юго-Восточной Азии. Уже после завершения мероприятия зараженные коронавирусом были также обнаружены в Брунее, Индонезии, Сингапуре, на Филиппинах.